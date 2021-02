Ancora problemi in casa Atletico Madrid: anche Dembelé positivo al Covid-19 (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Atletico Madrid ha comunicato un nuovo positivo nella rosa della prima squadra. Dopo Joao Félix, anche Moussa Dembélé è stato costretto a fermarsi a causa del coronavirus. L’attaccante francese, acquistato nella finestra di mercato appena conclusa, non è Ancora sceso in campo agli ordini di Diego Simeone e salterà quindi anche i prossimi impegni. Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ha comunicato un nuovonella rosa della prima squadra. Dopo Joao Félix,Moussa Dembélé è stato costretto a fermarsi a causa del coronavirus. L’attaccante francese, acquistato nella finestra di mercato appena conclusa, non èsceso in campo agli ordini di Diego Simeone e salterà quindii prossimi impegni. Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AlbertoBagnai : Scusate, per cortesia: siamo nel 2021, giusto? Cottarelli è uno di quelli dell’austerità espansiva, giusto? Ora nes… - mikele3210 : @agorarai @serracchiani Se ci vuole un tecnico che governa,e risolve i problemi che avete creato voi politici allor… - bolofficial0377 : @ncorrasco Tra l altro i problemi sono riconducibili esclusivamente alla rosa. Con un altro portiere saremmo ancora… - valcal_23 : @ilovemyidolsx O io stessa con i miei problemi sono stata operata solo perché dovevano, mentre ancora adesso le per… - DarioConti1984 : Non soltanto l'ultimo update peggiora le cose. Ma ora si scopre pure che in Big Sur c'è un gravissimo mega-bug: -