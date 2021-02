Alongi Negrar | “Con la radioterapia avanzata 2mila sedute in un anno”

Leggi su dire

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – La Radioterapia Oncologica Avanzata dell’ospedale Negrar (Verona) dispone di un innovativo sistema di trattamento radioterapico grazie alla disponibilità di un macchinario, unico nel Sud Europa e quindi in Italia. Si tratta di un acceleratore lineare con integrata una Risonanza Magnetica ad alto campo che porta molteplici vantaggi per i pazienti rispetto alla radioterapia di tipo tradizionale. I pazienti trattati hanno avuto notevoli miglioramenti clinici e non si sono registrati significativi effetti collaterali. In particolare il trattamento si sta confermando un’alternativa all’intervento chirurgico per la prostata. Per capirne di più l’agenzia di stampa Dire ha intervistato il Professore Filippo Alongi, Direttore della Radioterapia Oncologica Avanzata dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e professore associato all’Università di Brescia.