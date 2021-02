Al centrodestra non riesce il gioco delle parti. Scricchiola la coalizione, aumentano le chance di Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il vertice del centrodestra non è andato bene. «Forza Italia non può non votare la fiducia a Mario Draghi», ripetono al telefono i colleghi di partito, nemmeno troppo al riparo dai giornalisti che assediano via degli Uffici del Vicario. Quello che non comprendono i forzisti è come mai Giorgia Meloni si sia impuntata sulla questione dell’unità della coalizione, quando un ruolo all’opposizione non farebbe altro che accrescere il consenso di Fratelli d’Italia. La retorica dei tecnocrati e dei potentati economici che mettono le grinfie sulla Nazione foraggerebbe i social network della destra. «Evidentemente non c’è fiducia reciproca nella coalizione», spiega un portavoce di Forza Italia. Matteo Salvini e Meloni temerebbero che un allontanamento concordato di Forza Italia dalla coalizione ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il vertice delnon è andato bene. «Forza Italia non può non votare la fiducia a Mario», ripetono al telefono i colleghi dito, nemmeno troppo al riparo dai giornalisti che assediano via degli Uffici del Vicario. Quello che non comprendono i forzisti è come mai Giorgia Meloni si sia impuntata sulla questione dell’unità della, quando un ruolo all’opposizione non farebbe altro che accrescere il consenso di Fratelli d’Italia. La retorica dei tecnocrati e dei potentati economici che mettono le grinfie sulla Nazione foraggerebbe i social network della destra. «Evidentemente non c’è fiducia reciproca nella», spiega un portavoce di Forza Italia. Matteo Salvini e Meloni temerebbero che un allontanamento concordato di Forza Italia dalla...

