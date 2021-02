Abbandona il cane a Montella, guardie ambientali denunciano 52enne di Colliano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoColliano (Sa)- È stato denunciato e sanzionato dagli agenti della Polizia Municipale di Montella agli ordini del comandante Giovanni Di Lullo e dalle guardie ambientali dell’Accademia Kronos per aver Abbandonato un cane nel territorio di Montella, un uomo di 52 anni, residente nel comune di Colliano. Il 52enne infatti, secondo gli agenti, per sbarazzarsi dell’animale, forse non utile allo svolgimento dell’attività sportiva di caccia o di ricerca di tartufi, aveva Abbandonato il cane tra i boschi dell’avellinese dove è stato messo in salvo dai volontari e dagli agenti che hanno denunciato il proprietario. Azioni di contrasto all’abbandono degli animali e della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- È stato denunciato e sanzionato dagli agenti della Polizia Municipale diagli ordini del comandante Giovanni Di Lullo e dalledell’Accademia Kronos per averto unnel territorio di, un uomo di 52 anni, residente nel comune di. Ilinfatti, secondo gli agenti, per sbarazzarsi dell’animale, forse non utile allo svolgimento dell’attività sportiva di caccia o di ricerca di tartufi, avevato iltra i boschi dell’avellinese dove è stato messo in salvo dai volontari e dagli agenti che hanno denunciato il proprietario. Azioni di contrasto all’abbandono degli animali e della ...

GrPuffo : @CdT_Online Bisogna fare una legge, chi abbandona un cane se non per motivi validi, deve essere sanzionato e pagare… - PonytaEle : RT @CdT_Online: Un trend mondiale che tocca anche il Ticino: nel 2020 sono aumentate le adozioni di amici a 4 zampe. Gli esperti mettono in… - CdT_Online : Un trend mondiale che tocca anche il Ticino: nel 2020 sono aumentate le adozioni di amici a 4 zampe. Gli esperti me… - sil_alnitak : @porconeprocione Se coccolo un altro cane il mio mi abbandona? - Mortisia17 : RT @NelleMarche: Esseri speciali?????????????? Questo video è per chi abbandona o ha abbandonato un cane... Meditate gente Meditate ANIMALI… -