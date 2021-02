Zona gialla, spostamenti vietati tra regioni: verso la proroga dello stop. Sci, riapertura beffa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Riaprono le piste da sci, ma non i confini delle regioni. In sintesi: se non ci saranno cambiamenti, la neve potrete vedere solo se è vicino a casa. Va ricordato che ad oggi i viaggi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Riaprono le piste da sci, ma non i confini delle. In sintesi: se non ci saranno cambiamenti, la neve potrete vedere solo se è vicino a casa. Va ricordato che ad oggi i viaggi...

NicolaPorro : Al cane di Pavlov veniva la bava quando vedeva la luce rossa. A Lopalco, anzi Lopulpito, quando vede la zona gialla… - zaiapresidente : ?? DA OGGI VENETO ZONA GIALLA, RIAPRONO LE SCUOLE SUPERIORI. RISPETTIAMO LE REGOLE! ?? > - RobTallei : I grandi scoop del giornalismo italiano: foto di gente che passeggia in strada nelle città in zona gialla. - Centotorri : #100torri Covid, Moncalieri, troppa fretta per la colazione al bar: clienti all’interno senza aspettare la zona gia… - monicacesarato : RT @ItaliaaTavola: Il centro storico ormai da novembre 2019 non ha più visitatori stranieri, prima per l'acqua alta e poi per la pandemia.… -