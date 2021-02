WTA Melboune 1 2021 | ai quarti di finale Halep | Svitolina e Osaka Cade ?wi?tek | si arrende una brava Jasmine Paolini

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una nuova giornata di incontri si chiude a Melbourne per il Gippsland Trophy (WTA Melbourne 1). Sul cemento australiano ci si avvicina alla strettae in questa giornata di ottavi ditante giocatrici di rilievo si sono viste. Naomi, Simonaed Elinahanno risposto presente. La giapponese (n.3 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 3-6 6-3 6-1 la britannica Katie Boulter (n.371 del ranking), soffrendo molto più del previsto. La nipponica, però, è riuscita a prevalere e neidiè attesa dalla sfida contro la rumena Irina Begu (n.79 del mondo), che ha sorpresa ha battuto la testa di serie n.5 del tabellone (n.14 WTA) Johanna Konta con il punteggio di 4-6 7-6 (10) 7-6 (4) dopo 3 ore e 35 minuti di gioco. Ha sofferto anche ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Melboune

Ubi Tennis

Una nuova giornata di incontri si chiude a Melbourne per il Gippsland Trophy (WTA Melbourne 1). Sul cemento australiano ci si avvicina alla stretta finale e in questa giornata di ottavi di finale tant ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Ashleigh Barty e Sofia Kenin raggiungono i quarti di finale dello "Yarra Valley Classic", uno dei tre Wta 500 (565.530 dollari di montepremi) in corso sul cemento d ...