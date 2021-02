Volley femminile, Champions League 2020/2021: Novara batte Olomouc e vola ai quarti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Igor Gorgonzola Novara ha sconfitto agevolmente l’Olomouc, seppur faticando più del previsto, per alcune indecisioni di troppo, dettate probabilmente da eccessiva sicurezza. Le novaresi hanno conquistato un successo importante per assicurarsi il primo posto della Pool E della Champions League femminile 2020/2021, imponendosi per 1-3 (15-25, 25-22, 8-25, 23-25). Novara ha raggiunto quota 14 punti, meritando e ottenendo la qualificazione anticipata ai quarti di finale della prestigiosa competizione europea. Le azzurre di Lavarini hanno dominato in lungo e in largo ampi tratti dei quattro parziali giocati, crollando inaspettatamente nella prima parte del secondo parziale, per poi riprendersi con gli interessi successivamente. Da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Igor Gorgonzolaha sconfitto agevolmente l’, seppur faticando più del previsto, per alcune indecisioni di troppo, dettate probabilmente da eccessiva sicurezza. Le novaresi hanno conquistato un successo importante per assicurarsi il primo posto della Pool E della, imponendosi per 1-3 (15-25, 25-22, 8-25, 23-25).ha raggiunto quota 14 punti, meritando e ottenendo la qualificazione anticipata aidi finale della prestigiosa competizione europea. Le azzurre di Lavarini hanno dominato in lungo e in largo ampi tratti dei quattro parziali giocati, crollando inaspettatamente nella prima parte del secondo parziale, per poi riprendersi con gli interessi successivamente. Da ...

