Vitalizio a parenti boss camorra | Siani | “Indignazione e sconcerto”

antonellaa262 : Sequestro a Torre Annunziata per 166mila euro a parenti del clan Gionta che percepivano il vitalizio dei familiari… - zazoomblog : Parenti del boss con il vitalizio per le vittime innocenti: scattano i sequestri - #Parenti #vitalizio #vittime - paolo77jpm : RT @SkyTG24: Torre Annunziata, vitalizio vittime camorra a parenti di un boss: sequestrati beni -

Ultime Notizie dalla rete : Vitalizio parenti

... che fra alcuni giorni compie 81 anni ed è presidentedel gruppo Carso, è stata ... le famiglie stanno lottando per acquistare o affittare bombole di ossigeno vitali per iaffetti da ...Se non aveteentro il sesto grado consolatevi all'idea che i vostri soldini andranno allo ...godeva degli elementi è riconosciuto il diritto di continuare a beneficiarne o attraverso...Napoli – “La notizia del vitalizio per le vittime di camorra ricevuto per ben 15 anni da moglie e suocera di un affiliato a un clan di camorra desta sconcerto e preoccupazione e impone una concreta ri ...Vitalizio per le vittime della camorra percepito indebitamente per 15 anni dalla moglie e la suocera di un boss mafioso.