Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2021 ore 20 | 30

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 3 FEBBRAIOORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA PROVINCIALE NOMENTANA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA SI RALLENTA IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA MOLA CAVONA DIREZIONE GROTTAFERRATA PERCORRENDO VIA APPIA A CISTERNA DI LATINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TEVERE E VIA NETTUNO NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...