Vale la pena condividere i propri dati per far "matchare" due cani su Pedigreender? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sul nome, nulla da obiettare. Pedigreender è una grandissima genialata. E infatti il marketing sta spaccando. Ma se poi andiamo ad analizzare il problema di fondo, ci chiediamo: Vale davvero la pena mettere a disposizione i propri dati personali per fare quello che, un tempo, si faceva tranquillamente al parco e senza appuntamenti online? Già, perché l'obiettivo dell'app è quello di far "matchare" (come si direbbe per Tinder) i propri cani. Annotazione un po' troppo filosofica: senza nemmeno il loro consenso (ma si scherza). LEGGI ANCHE > Instagram sta per cambiare di nuovo: stop alle foto del feed nelle Stories Cos'è Pedigreender cani e gatti sono molto fotogenici. È la vecchia regola dei social network, in fondo: ...

