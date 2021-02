Tutti "i complotti" dietro Mario Draghi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)non ha (ancora) un proprio profilo Facebook, così come non ha un account personale su Instagram o Twitter. Sembra quindi, a un prima e superficiale impressione, che il prestigioso economista non sia presente sulla rete. In realtà se andiamo a monitorare il webesiste eccome, anzi è uno dei personaggi più chiacchierati e discussi. Innanzi tutto il 2 febbraiocon oltre un milione di ricerche su Google è stato il personaggio più cercato in rete dagli italiani. Tra le parole più associate al suo nome troviamo quelli dell’economista Carlo Cottarelli e del super-manager Vincenzo Colao: un’indicazione per i bookmakers su quelli che potrebbero entrar a far parte del governo. È inoltre interessante notare che il nome diabbia avuto un’exploit di ...

InfinityLu75 : Con Draghi le teorie dei complotti dovrebbero aumentare esponenzialmente rispetto ai governi Conte. Penso però che… - Zu_Janu : Visti fuori da lui facciamo tutti schifo . Lui è quello che complotta i complotti . - Giusy823 : @GrandeFratello Basta veramente troppa cattiveria nei confronti di Giulia li dentro sarebbe meglio fare finire tutt… - con_la_J : @RcdAngiolani Guarda la data. La dice lunga sui veri complotti che tutti abbiamo sotto agli occhi e nessuno vuol vedere! -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti complotti

Nurse24

...oltre i suoi confini? Gruppi selezionatissimi di Custodes indagano su misteri proibiti e... soprattutto, giocatori e appassionati di giochi, con una esperienza pluridecennale ingli ...... secondo Grasso, anche Arcuri sta tentando di rifugiarsi in una disperata autodifesa: accusando non meglio precisati "sistemi" "di hackeraggio politico - amministrativo " peri ...Mario Draghi non ha (ancora) un proprio profilo Facebook, così come non ha un account personale su Instagram o Twitter. Sembra quindi, a un prima e superficiale impressione, che il ...ROMA, 02 FEB - Lutto a Hollywood: è morto l'attore Hal Holbrook, 95 anni, celebre per le interpretazioni di Mark Twain e Abraham Lincoln, ma anche per film-cult come Tutti gli uomini del presidente, C ...