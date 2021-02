"Tutti astenuti". Mario Draghi, la Meloni si gioca il jolly: ma Berlusconi... Centrodestra, sudori freddi al vertice (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E ora il Centrodestra che fa? Ovvio, gli alleati si trovano spiazzati, ora che il mandato è in mano a Mario Draghi. Certo, Giorgia Meloni e Matteo Salvini sarebbero per il voto subito, che però non arriverà. Più aperta all'ipotesi di un governo-Ursula, o qualcosa di simile, quelli di Forza Italia. Insomma, una bella gatta da pelare per l'alleanza. E così, a provare a sbrogliare la matassa, ci pensa proprio la leader di Fratelli d'Italia, il tutto al vertice tra alleati di Centrodestra chiamato a trovare una linea, o almeno una sintesi. Secondo quanto si apprende da presenti alla riunione la leader di Fratelli d'Italia avrebbe proposto l'astensione di tutto il Centrodestra al governo Draghi: "Giochiamo a carte scoperte", avrebbe affermato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E ora ilche fa? Ovvio, gli alleati si trovano spiazzati, ora che il mandato è in mano a. Certo, Giorgiae Matteo Salvini sarebbero per il voto subito, che però non arriverà. Più aperta all'ipotesi di un governo-Ursula, o qualcosa di simile, quelli di Forza Italia. Insomma, una bella gatta da pelare per l'alleanza. E così, a provare a sbrogliare la matassa, ci pensa proprio la leader di Fratelli d'Italia, il tutto altra alleati dichiamato a trovare una linea, o almeno una sintesi. Secondo quanto si apprende da presenti alla riunione la leader di Fratelli d'Italia avrebbe proposto l'astensione di tutto ilal governo: "Giochiamo a carte scoperte", avrebbe affermato. ...

