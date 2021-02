Tik Tok e la nuova sfida: lanciarsi contro le auto in corsa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempi bui per Tik Tok, il social più in voga del momento che però ultimamente si ritrova continuamente al centro dell’attenzione per essere piattaforma di lancio di sfide mortali. Dopo la blackout challenge, sfida per la quale giovani si stringevano al collo corde o si avvolgevano il volto nel nastro adesivo, adesso arriva un’altra terribile e pericolosissima sfida: quella di lanciarsi sotto auto in corsa. Da Gallipoli giungono infatti diverse segnalazioni di passanti che asseriscono di aver visto gruppi di bambini tra i 10 ed i 12 anni appostarsi dietro le siepi per poi saltare fuori e lanciarsi contro le auto che passano, (sul web è possibile reperire anche alcuni fotogrammi di tale “impresa”). Intanto, la Polizia fa sapere: “Non abbiamo ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempi bui per Tik Tok, il social più in voga del momento che però ultimamente si ritrova continuamente al centro dell’attenzione per essere piattaforma di lancio di sfide mortali. Dopo la blackout challenge,per la quale giovani si stringevano al collo corde o si avvolgevano il volto nel nastro adesivo, adesso arriva un’altra terribile e pericolosissima: quella disottoin. Da Gallipoli giungono infatti diverse segnalazioni di passanti che asseriscono di aver visto gruppi di bambini tra i 10 ed i 12 anni appostarsi dietro le siepi per poi saltare fuori eleche passano, (sul web è possibile reperire anche alcuni fotogrammi di tale “impresa”). Intanto, la Polizia fa sapere: “Non abbiamo ...

Agenzia_Ansa : Tik Tok adotterà misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l'utilizzo di sistemi di in… - RealEmisKilla : Stavo pensando: immaginatevi che davvero gli alieni ci tengono d’occhio, e ogni giorno vedono gente che fa i tik tok. Cosa penseranno? - WASTEDBILLS : ho un video nelle bozze di tik tok dove faccio quel coso dove all'inizio fai finta di ridere e poi inizi a ridere veramente sto piangdndo - watthias_ : Che fatica aver a che fare con gli etero pt. 263636171 Giuro, io entro su Tik Tok per farmi due risate e per trovar… - mariocavallaro : Sappiate che di tutto quello che scriviamo qui, su Facebook, su Instagram e pure su Tik Tok a Mario Draghi non inte… -