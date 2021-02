Tempesta d'amore, anticipazioni 3 febbraio: una terribile rivelazione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un vero e proprio colpo di scena sconvolgerà l'intricata questione del boicottaggio della Spatzl e Franzi sarà costretta ad allontanarsi definitivamente da Tim, come spiegano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, mercoledì 3 febbraio. La giovane, infatti, aveva riposto molte aspettative su una degustazione del suo sidro per il proprietario di una nota catena di supermercati biologici, ma l'uomo è rimasto disgustato dal sapore della bevanda che alla fine è risultata alterata. Franzi, ignara che dietro il boicottaggio ci fossero Steffen e Amelie, è caduta nella loro rete e, in base agli indizi che le hanno fatto trovare, ha accusato Tim. Il giovane si è difeso in tutti i modi finché in suo soccorso non è arrivata la stessa Limbach che ha raccontato a Franzi di aver visto uno sconosciuto rubare uno stivale del ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un vero e proprio colpo di scena sconvolgerà l'intricata questione del boicottaggio della Spatzl e Franzi sarà costretta ad allontanarsi definitivamente da Tim, come spiegano ledid'di oggi, mercoledì 3. La giovane, infatti, aveva riposto molte aspettative su una degustazione del suo sidro per il proprietario di una nota catena di supermercati biologici, ma l'uomo è rimasto disgustato dal sapore della bevanda che alla fine è risultata alterata. Franzi, ignara che dietro il boicottaggio ci fossero Steffen e Amelie, è caduta nella loro rete e, in base agli indizi che le hanno fatto trovare, ha accusato Tim. Il giovane si è difeso in tutti i modi finché in suo soccorso non è arrivata la stessa Limbach che ha raccontato a Franzi di aver visto uno sconosciuto rubare uno stivale del ...

