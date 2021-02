«Sono morto a 18 anni, affogato in mare. Mi ha salvato mio padre. Quel giorno è nato un altro Tsitsipas» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nell’ottobre 2016 Stefanos Tsitsipas ha 18 anni. E’ già una promessa mondiale del tennis. Nuotando al largo della costa di Creta con un amico viene trascinato in mare aperto da una corrente improvvisa. In un potente video di nove minuti pubblicato sul suo canale YouTube Tsitsipas descrive l’orrore dell’esperienza che ne è seguita: di come si sentisse totalmente impotente, convinto che sarebbe morto, di come in pochi minuti fece pace con la morte, mentre i ricordi della sua infanzia gli balenavano nella mente. Quel giorno, dice il tennista greco, è nato un altro Tsitsipas. Il campione. In attesa di esordire agli Australian Open Tsitsipas ne parla con la BBC: riflette sul modo in cui ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nell’ottobre 2016 Stefanosha 18. E’ già una promessa mondiale del tennis. Nuotando al largo della costa di Creta con un amico viene trasciinaperto da una corrente improvvisa. In un potente video di nove minuti pubblicato sul suo canale YouTubedescrive l’orrore dell’esperienza che ne è seguita: di come si sentisse totalmente impotente, convinto che sarebbe, di come in pochi minuti fece pace con la morte, mentre i ricordi della sua infanzia gli balenavano nella mente., dice il tennista greco, èun. Il campione. In attesa di esordire agli Australian Openne parla con la BBC: riflette sul modo in cui ...

