Salvini: "Draghi premier? Non conta il nome, ma ciò che vuole fare" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il problema, non è il nome della persona. E io l’ho anche detto a questa persona. Il punto è che cosa vuole fare e con chi”. A dirlo è Matteo Salvini, leader della Lega, al Corriere della Sera. Riferendosi all’eventualità di un governo guidato da Mario Draghi, il segretario del Carroccio ha spiegato come “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. Il punto non è il nome della persona. È lui che ci deve dire che cosa intende fare. Per noi, si possono approvare rapidamente i decreti su queste priorità, e poi andare al voto a maggio o giugno. Entro l?11 aprile si può concludere il lavoro di approvazione delle misure urgenti per il Paese”. “Per prima cosa - sottolinea Salvini - dev’esserci un impegno a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il problema, non è ildella persona. E io l’ho anche detto a questa persona. Il punto è che cosae con chi”. A dirlo è Matteo, leader della Lega, al Corriere della Sera. Riferendosi all’eventualità di un governo guidato da Mario, il segretario del Carroccio ha spiegato come “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. Il punto non è ildella persona. È lui che ci deve dire che cosa intende. Per noi, si possono approvare rapidamente i decreti su queste priorità, e poi andare al voto a maggio o giugno. Entro l?11 aprile si può concludere il lavoro di approvazione delle misure urgenti per il Paese”. “Per prima cosa - sottolinea- dev’esserci un impegno a ...

matteosalvinimi : #Salvini: Fra Conte e Draghi? Io sceglierei gli italiani. Come è possibile che si mettano d'accordo gli stessi che… - Giorgiolaporta : #CONTE non è più il Capo del #Governo italiano. Quello che puntava il dito e faceva i nomi di #Meloni e #Salvini da… - Agenzia_Italia : Su Draghi il centrodestra è diviso, FI favorevole, FdI per 'opposizione', Salvini mediatore - MarkoPisellonio : RT @MassimoFranchi: Ecce Draghi Festeggia Renzi festeggia Confindustria festeggiano i giornaloni festeggia Salvini festeggia Meloni Ai noi… - UrbimanoOrbi : @RaiCultura @OrchestraRai @Radio3tweet Renzi al 2%, è ad un punto di non ritorno! Draghi potrebbe dare consigli, no… -