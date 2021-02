Ritorno in Classe in Sicurezza, Castellotti: Mancano Le Condizioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giampiero Castellotti, responsabile dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic, pensa che attualmente non vi sono le Condizioni per tornare in Classe in Sicurezza. “Ci sono studi che dimostrano con chiarezza come la riapertura dello scorso settembre sia stata un errore madornale” dichiara durante un’intervista a “DiPiù”. “Il 25 agosto i contagiati nella fascia da zero a 19 anni erano Leggi su youreduaction (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giampiero, responsabile dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic, pensa che attualmente non vi sono leper tornare inin. “Ci sono studi che dimostrano con chiarezza come la riapertura dello scorso settembre sia stata un errore madornale” dichiara durante un’intervista a “DiPiù”. “Il 25 agosto i contagiati nella fascia da zero a 19 anni erano

JaxTellerone : @matteosalvinimi Eliminazione di tutte le restrizioni covid e ritorno degli alunni in classe in presenza al 100%. Se vorrai essere votato - mrtrs77 : Spero che l'immondo spettacolo di questa #crisidigoverno spazzi via definitivamente la classe politica che, per il… - ChiccoDiMaria : La notizia positiva è che #Vidal e (quel bidone di #Sanchez) non ci grazieranno con la loro classe nella partita di… - Dario28270740 : Con l’ammonizione vidal salta il ritorno, è così che la classe arbitrale danneggia le avversarie dei ladri #InterJuve - infoitinterno : Ritorno in classe, Di Battista (M5S) difende Azzolina: “Chiudere le scuole è più pericoloso di riaprirle” -