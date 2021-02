Reddito di cittadinanza: il campione raddoppia e i furbetti salgono addirittura al 50%: l'Inps nelle Marche pronta a centinaia di revoche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ANCONA - Altro che casi sporadici. Per i controlli a campione svolti dalla direzione regionale Inps sugli assegni erogati, il fenomeno dei furbetti dei redditi di cittadinanza nelle Marche sta ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ANCONA - Altro che casi sporadici. Per i controlli asvolti dalla direzione regionalesugli assegni erogati, il fenomeno deidei redditi dista ...

