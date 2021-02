Rapina a mano armata in Viale Italia ad Avellino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Paura in pieno centro ad Avellino questa mattina. Un giovane ha fatto irruzione all’interno di un negozio di telefonia lungo Viale Italia, minacciando con una pistola i due dipendenti. Il giovane ha preso i soldi contenuti nella cassa, un bottino di circa duemila euro in contanti, telefoni cellulari e schede telefoniche, poi è fuggito. Sul posto Polizia e Carabinieri che hanno avviato le indagini con l’ausilio delle telecamere presenti in quella zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Paura in pieno centro adquesta mattina. Un giovane ha fatto irruzione all’interno di un negozio di telefonia lungo, minacciando con una pistola i due dipendenti. Il giovane ha preso i soldi contenuti nella cassa, un bottino di circa duemila euro in contanti, telefoni cellulari e schede telefoniche, poi è fuggito. Sul posto Polizia e Carabinieri che hanno avviato le indagini con l’ausilio delle telecamere presenti in quella zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La Polizia di Stato ha arrestato ieri mattina un genovese di 23 anni per il reato di rapina a mano armata. Il giovane, armato di cutter, è entrato in una tabaccheria di via Don Minetti e, dopo aver ...

... e Domenico Gigante (ai domiciliari), difeso dal legale Maurizio Masellis, sono stati gravemente indiziati di aver effettuato, l'11 gennaio 2020, a Corato, una rapina a mano armata ad un esercizio ...

Genova – Non ha esitato a inseguire il rapinatore che aveva appena derubato una tabaccheria di via Don Vincenzo Minetti, nel quartiere di San Teodoro e ad aiutare la polizia ad individuarlo ...

