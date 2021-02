Quotidiani in crisi? Il Tom Hanks di "Notizie dal mondo" ha una ricetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel Texas del 1870 Tom Hanks, ex tipografo e veterano della Guerra di Secessione, si guadagna da vivere con una rassegna stampa itinerante. Dieci cents a biglietto, tutto il paesino – di volta in volta - riunito per ascoltare le Notizie dal mondo. In questa nostra era pandemica di allarmante declino – qualitativo e quantitativo – dell’informazione di massa , e di ripiego più o meno consenziente sulle cronache dall’orto di casa, basterebbe questo a rendere interessante “Notizie dal mondo- News of the World”, che torna a riunire il Tom Hanks interprete e il Paul Greengrass regista di “Captain Phillips”, e sarà disponibile in piattaforma su Netflix dal 10 febbraio. Secondo l’idea sottesa al romanzo di Paulette Jiles ispiratore del film (l’adattamento è firmato dallo stesso Greengrass e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel Texas del 1870 Tom, ex tipografo e veterano della Guerra di Secessione, si guadagna da vivere con una rassegna stampa itinerante. Dieci cents a biglietto, tutto il paesino – di volta in volta - riunito per ascoltare ledal. In questa nostra era pandemica di allarmante declino – qualitativo e quantitativo – dell’informazione di massa , e di ripiego più o meno consenziente sulle cronache dall’orto di casa, basterebbe questo a rendere interessante “dal- News of the World”, che torna a riunire il Tominterprete e il Paul Greengrass regista di “Captain Phillips”, e sarà disponibile in piattaforma su Netflix dal 10 febbraio. Secondo l’idea sottesa al romanzo di Paulette Jiles ispiratore del film (l’adattamento è firmato dallo stesso Greengrass e ...

fattoquotidiano : TIFANO DRAGHI I quotidiani del gruppo Gedi sono sicuri: Mario Draghi è la persona giusta per guidare il governo do… - HuffPostItalia : Quotidiani in crisi? Il Tom Hanks di 'Notizie dal mondo' ha una ricetta - rafelez : @CicRosina Speriamo! Ho davvero paura che dopo tutta la manfrina causata (crisi, rotture ed attacchi quotidiani imm… - Banto000 : @alfo_lanzieri Io leggo 4 quotidiani al dì e tra questi non c'è il fatto. Sul carattere provocatorio della figura p… - giornali_it : 'Uno spettacolo penoso'. Crisi di governo? Gasparri un fiume in piena #2febbraio #QuotidianiNazionali… -