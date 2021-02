Phisikk du role – Perché dobbiamo rispetto a Draghi e Mattarella

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Solo Di Battista, in perfetto stile vetero-populista (rima in coerenza) ha storto il naso di fronte al nome di Mario, gettando così le basi per la sua scissione celodurista del Movimento Cinque Stelle. Il resto del mondo politico italiano sembra come la terra del cinque maggio manzoniano al nunzio: resta quasi “muto”. O al più bisbiglia patte imbarazzate ma condiscendenti.è sempre difficile parlare male di Garibaldi. Chapeau, allora, al Presidenteche, spazzando via le minuzie di una politichetta da Paese dei campanelli, incapace di capire che ha sbagliato operetta e sta facendo, invece, l’ultimo valzer sul Titanic, ha alzato il tiro al livello massimo, senza accedere al minuetto usuale, spiazzando i leaderini prêt-à-porter e dando un corpo all’inconscio collettivo in cerca di qualcosa di ...