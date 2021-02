Parma | Bani | «Qui per portare la mia esperienza Spavalderia per la salvezza»

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mattiaè uno degli acquisti nella folta campagna di rafforzamento delnella sessione di mercato invernale: ecco le sue parole Mattiasi presenta in conferenza stampa: ecco l’apporto che vuole dare alil difensore classe 1993. CON CHE SPIRITO A– «Cerco dila mia. Dobbiamo ritrovare coraggio, quando giochi queste partite ci vuole anche. C’è qualità, possiamo salvarci». FEBBRAIO DECISIVO – «Io penso che questo mese sia decisivo come gli altri, dobbiamo fare 27 punti e non possiamo permetterci di pensare ad una partita prima di un’altra. Fino all’ultima partita daremo battaglia». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Non solo #Bani, al #Parma potrebbe arrivare #Vida dal #Besiktas - 1913parmacalcio : Benvenuto Mattia #Bani! ??????? ???? - sportli26181512 : #Parma, 'reazione' Krause: da settembre spesi 100 milioni!: Tra il mercato estivo e quello invernale la società ha… - ParmaLiveTweet : Ag. Rugani: 'Il Parma lo ha cercato, ma poi ha preso Bani e gli slot in difesa erano chiusi' - andra_valhalla : RT @1913parmacalcio: Benvenuto Mattia #Bani! ??????? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Bani

Calcio News 24

Mattiaè uno degli acquisti nella folta campagna di rafforzamento delnella sessione di mercato invernale: ecco le sue parole(13 punti) Vera sorpresa in negativo di queste prime 20 giornate è sicuramente il. ... Acquisti importanti anche quelli di Conti e, a rinforzare una difesa non impenetrabile. 13 milioni ...Mattia Bani è uno degli acquisti nella folta campagna di rafforzamento del Parma nella sessione di mercato invernale: ecco le sue parole ...Otto squadre in appena nove punti. La lotta salvezza in Serie A è una questione apertissima e il calciomercato potrebbe cambiare le gerarchie. Per ora in ...