Pagelle Napoli Atalanta | Ospina salva il Napoli | Zapata ci prova VOTA

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/2021. TOP:FLOP: Bakayoko VOTI(3-4-3):7,5; Makimovic 5,5, Manolas 6, Koulibaly 6,5; Di Lorenzo 5,5, Bakayoko 5, Demme 5,5 (66? Elmas 5,5), Hysaj 5,5; Politano 5,5 (66? Petagna 5,5), Lozano 6 (82? Osimhen s.v.), Insigne 6,5 (69? Zielinski 5,5).(3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6,5, Romero 6, Djimsiti 6; Maehle 6, De Roon 6, Freuler 6,5, Gosens 6; Pessina 6,5 (73? Pasalic 6); Muriel 6 (73? ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale d'andata della Coppa Italia 2020/21:AtalantaPROBABILI FORMAZIONI " CONSIGLI "- PRONOSTICI " ARBITRI Serie A, 21° giornata: ...00 Atalanta - Torino Sassuolo - Spezia 18:00 Juventus - Roma 20:45 Genoa -Domenica 7 febbraio 12.30 ...Coppa Italia. Pagelle Napoli-Atalanta - Termina il match allo stadio Diego Armando Maradona la gara di semifinale d'andata di Coppa Italia. Le pagelle di Napoli-Atalanta su CalcioNapoli24, con i voti ...Si è giocata la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, Atalanta di scena al ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli L’Atalanta padroneggia in lungo e in largo ma ha il demerito di non concretizzar ...