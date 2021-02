Oroscopo di oggi 3 febbraio | previsioni su amore | lavoro e umore

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ledell’di2021. Cosa succede in, affari e la frase del giorno per ogni segno dello Zodiaco L’diLa settimana arriva alla sua metà e per qualcuno è un sospiro di sollievo, per qualcun’altro invece è un inizio mese da incorniciare. L’diè una giornata ponte. Tutti però se la dovranno vedere con il movimento della Luna che acquista l’ultimo quarto in Scorpione e con Mercurio retrogrado che rende tutti un po’ più pensierosi su quello che è stato detto e fatto.la Luna transita dalla Bilancia alla dodicesima e ben cinque pianeti transitano in ...