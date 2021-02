New Start e non solo. Accordi e controversie tra Russia e Usa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Entra in vigore oggi l’estensione di cinque anni del “New Start”, l’accordo tra Russia e Stati Uniti che limita gli armamenti nucleari strategici fissando un tetto di 1.550 testate e 700 missili e bombardieri dispiegati per ciascuno dei due paesi; consente inoltre di effettuare 18 ispezioni in loco ogni anno che permetto a ciascuna parte di tenere d’occhio le capacità degli altri. Il primo a parlarne è stato il ministero degli Esteri russo, specificando che Mosca e Washington si sono scambiati le note del caso. La scadenza del trattato firmato nel 2010 dagli allora presidenti di Usa e Russia, Barack Obama e Dmitry Medvedev, era fissata per il 5 febbraio 2021. L’estensione è stata poi annunciata anche dal segretario di Stato americano Antony Blinken. Contributo alla stabilità internazionale, sostegno al “dialogo tempestivo e attivo su ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Entra in vigore oggi l’estensione di cinque anni del “New”, l’accordo trae Stati Uniti che limita gli armamenti nucleari strategici fissando un tetto di 1.550 testate e 700 missili e bombardieri dispiegati per ciascuno dei due paesi; consente inoltre di effettuare 18 ispezioni in loco ogni anno che permetto a ciascuna parte di tenere d’occhio le capacità degli altri. Il primo a parlarne è stato il ministero degli Esteri russo, specificando che Mosca e Washington si sono scambiati le note del caso. La scadenza del trattato firmato nel 2010 dagli allora presidenti di Usa e, Barack Obama e Dmitry Medvedev, era fissata per il 5 febbraio 2021. L’estensione è stata poi annunciata anche dal segretario di Stato americano Antony Blinken. Contributo alla stabilità internazionale, sostegno al “dialogo tempestivo e attivo su ...

