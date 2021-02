Milano, ragazzo di 17 anni aggredito alla stazione di Paderno Dugnano: denunciati 9 ragazzi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Tutti hanno confessato durante l’interrogatorio. Ha dell’incredibile la storia drammatica che si è conclusa con la denuncia nei confronti di nove ragazzi accusati di aver aggredito e rapinato un ragazzo di 17 anni alla stazione di Paderno Dugnano. E non si è trattato di un pensiero deviato del momento, ma di una vera e propria spedizione punitiva. Una spedizione punitiva scattata per una discussione avvenuta a scuola, o comunque durante lo svolgimento delle lezioni con la Dad. La storia di questa aggressione nasce da un rimprovero a scuola, o meglio in ambito scolastico. Il ragazzo aggredito aveva chiesto al compagno di classe di non fare rumore o comunque di non disturbarlo. Sembra che il rimprovero o ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Tutti hanno confessato durante l’interrogatorio. Ha dell’incredibile la storia drammatica che si è conclusa con la denuncia nei confronti di noveaccusati di avere rapinato undi 17di. E non si è trattato di un pensiero deviato del momento, ma di una vera e propria spedizione punitiva. Una spedizione punitiva scattata per una discussione avvenuta a scuola, o comunque durante lo svolgimento delle lezioni con la Dad. La storia di questa aggressione nasce da un rimprovero a scuola, o meglio in ambito scolastico. Ilaveva chiesto al compagno di classe di non fare rumore o comunque di non disturbarlo. Sembra che il rimprovero o ...

