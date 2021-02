Lutto per Dayane Mello, morto il fratello. L’annuncio dell’altro fratello (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È di queste ore la notizia che andrà a sconvolgere la vita di uno dei concorrenti del Grande fratello VIP: è morto uno dei fratelli di Dayane Mello, Lucas, 27 anni. L’annuncio di Juliano A darne L’annuncio l’altro fratello Juliano che su Instagram ha scritto Oggi io e la mia famiglia siamo in Lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve Anche sul profilo ufficiale della modella brasiliana è stato postato L’annuncio in ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È di queste ore la notizia che andrà a sconvolgere la vita di uno dei concorrenti del GrandeVIP: èuno dei fratelli di, Lucas, 27 anni.di Juliano A darnel’altroJuliano che su Instagram ha scritto Oggi io e la mia famiglia siamo in, per la perdita prematura di mio. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve Anche sul profilo ufficiale della modella brasiliana è stato postatoin ...

