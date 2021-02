LIVE VOLLEY Monza-Piacenza | Superlega 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Veroe Gas Sales Bluenergysi sfidano nel match valido per la decima giornata di ritorno di. I brianzoli vogliono tornare al successo per difendere la quinta posizione proprio dal possibile sorpasso dei piacentini, staccati di un solo punti. L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 3 febbraio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTUNESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICAAGGIORNA LAVero– Gas Sales Bluenergy ...