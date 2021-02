Le restrizioni per la variante inglese mettono a rischio Champions ed Europa League (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ottavo di finale di Champions League, Lipsia-Liverpool, è a rischio dopo le restrizioni adottate dai Governi per evitare il diffondersi della pandemia, con particolare attenzione alla variante inglese del virus. Lo apprende l’Ansa. I voli da e per l’Inghilterra sono sospesi un po’ ovunque e lo saranno fino al 17 febbraio proprio anche in Germania, che dovrebbe ospitare la squadra di Jurgen Klopp, in programma appunto il 16 prossimo. È probabile che si trovi una via d’uscita, posticipando il match o invertendo i campi. È forse ancora più a rischio la partita di Europa League – prosegue l’Ansa – in programma a Lisbona il 18 febbraio, fra Benfica e Arsenal, dal momento che il Governo inglese ha vietato gli arrivi dal ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ottavo di finale di, Lipsia-Liverpool, è adopo leadottate dai Governi per evitare il diffondersi della pandemia, con particolare attenzione alladel virus. Lo apprende l’Ansa. I voli da e per l’Inghilterra sono sospesi un po’ ovunque e lo saranno fino al 17 febbraio proprio anche in Germania, che dovrebbe ospitare la squadra di Jurgen Klopp, in programma appunto il 16 prossimo. È probabile che si trovi una via d’uscita, posticipando il match o invertendo i campi. È forse ancora più ala partita di– prosegue l’Ansa – in programma a Lisbona il 18 febbraio, fra Benfica e Arsenal, dal momento che il Governoha vietato gli arrivi dal ...

