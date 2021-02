Laura Pausini candidata ai Golden Globe (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tre candidature per l’Italia ai Golden Globe in programma il 28 febbraio. “La vita davanti a sè (The Life ahead)”, il film di Edoardo Ponti ha ottenuto due nomination: come miglior film in lingua straniera e per le musiche con Laura Pausini (“Io sì/Seen). Niente da fare per Sophia Loren, come miglior attrice.“Mank”, il film di David Fincher sull’epoca d’oro di Hollywood e la creazione di “Quarto Potere”, guida le nomination con sei candidature tra cui quella per il miglior film drammatico. Nella categoria musical o commedia i titoli in gara sono: Borat 2, Hamilton,Palm Springs, Music e The Prom. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tre candidature per l’Italia aiin programma il 28 febbraio. “La vita davanti a sè (The Life ahead)”, il film di Edoardo Ponti ha ottenuto due nomination: come miglior film in lingua straniera e per le musiche con(“Io sì/Seen). Niente da fare per Sophia Loren, come miglior attrice.“Mank”, il film di David Fincher sull’epoca d’oro di Hollywood e la creazione di “Quarto Potere”, guida le nomination con sei candidature tra cui quella per il miglior film drammatico. Nella categoria musical o commedia i titoli in gara sono: Borat 2, Hamilton,Palm Springs, Music e The Prom. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

