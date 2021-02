Latina – Pestata 21enne dal padrone di casa perché era in ritardo con l’affitto

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’uomo si era introdotto nell’abitazione insieme alla moglie mentre la ragazza stava dormendo. La giovane si è svegliata quando ha sentito dei rumori e si è trovata davanti il 61enne che ha cominciato a colpirla con un manganello. L’uomo le ha tolto il cellulare per non farle chiamare aiuto e l’ha poi trascinata fuori l’appartamento

È l'agghiacciante vicenda avvenuta lo scorso week - end in una palazzina della provincia di. Leggi anche > In ritardo con l'affitto, 21ennedal proprietario di casa La vittima è una ...... trascinata per i capelli fuori l'abitazione e. Una storia dell'orrore quella avvenuta in un palazzo alla periferia dilo scorso fine settimana, cui solo la prontezza della giovane - ...L’uomo si era introdotto nell’abitazione insieme alla moglie mentre la ragazza stava dormendo. La giovane si è svegliata quando ha sentito dei rumori e si è trovata davanti il 61enne che ha cominciato ...Era in ritardo con il pagamento dell'affitto e per questo motivo il proprietario di casa ha pensato bene di sequestrarla e picchiarla, a calci e pugni ma anche con un manganello.