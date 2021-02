Klose, stage al Milan: «Pioli? Se gli daranno tempo sarà un vincente» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Klose, ora vice allenatore al Bayern, avrebbe deciso di svolgere uno stage da allenatore al Milan con Pioli che conosce bene. Klose, ora vice allenatore al Bayern, come riporta Gazzetta dello sport, avrebbe deciso di svolgere uno stage da allenatore al Milan con Pioli che conosce bene. Un percorso necessario per acquisire punteggio per poter svolgere l’attività nei maggiori campionati. Le sue parole in merito. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 PRATICANTATO NECESSARIO- «Ho bisogno di un periodo di praticantato all’estero per chiudere il mio percorso di studi. Così ho pensato di chiedere a Pioli. Avrei già dovuto svolgere il praticantato a Milano, ma a causa della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021), ora vice allenatore al Bayern, avrebbe deciso di svolgere unoda allenatore alconche conosce bene., ora vice allenatore al Bayern, come riporta Gazzetta dello sport, avrebbe deciso di svolgere unoda allenatore alconche conosce bene. Un percorso necessario per acquisire punteggio per poter svolgere l’attività nei maggiori campionati. Le sue parole in merito. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 PRATICANTATO NECESSARIO- «Ho bisogno di un periodo di praticantato all’estero per chiudere il mio percorso di studi. Così ho pensato di chiedere a. Avrei già dovuto svolgere il praticantato ao, ma a causa della ...

VELOSPORT1960 : - Dalla_SerieA : Klose esalta Pioli: 'Con lui il Milan sarà vincente': l'intervista - - JohSogos : RT @GoalItalia: Klose torna in Italia per svolgere uno stage al Milan ???? Ritroverà Pioli dopo gli anni alla Lazio ?? - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Klose torna in Italia per svolgere uno stage al Milan ???? Ritroverà Pioli dopo gli anni alla Lazio ?? - GoalItalia : Klose torna in Italia per svolgere uno stage al Milan ???? Ritroverà Pioli dopo gli anni alla Lazio ?? -