Juve | Buffon ma che combini? Bestemmia dopo il goal di Lautaro - - Nuovo deferimento?

ZZiliani : #Buffon che ride e scherza (coprendosi la bocca con la mano) con un assistente di #Calvarese, che sorride divertito… - tuttosport : #Buffon fa 1.100: la Uefa incensa il portiere della Juve - CorSport : #Buffon, bestemmia in #InterJuve? Rischia altro deferimento ?? - MomentiCalcio : #Juventus, #Buffon altra bestemmia in #Inter-#Juve? Il portiere ora rischia il deferimento - infoitsport : Juve, Buffon ci ricasca: bestemmia dopo il gol di Lautaro, rischia un altro deferimento -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Buffon

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, il portierone bianconero avrebbe utilizzato un'espressione blasfema in occasione del goal di Lautaro Martinez. Pronto un nuovo deferimento?... ecco cosa rischia Lo scorso 26 gennaio,venne deferito per la stessa ragione, anche se in quel caso la bestemmia riguardava un episodio accaduto il 19 dicembre durante Parma -durante un ...Buffon, infatti, avrebbe bestemmiato dopo aver incassato il gol di Lautaro Martinez per il momentaneo vantaggio dei nerazzurri nel primo tempo. Lo scorso 26 gennaio, il portiere della Juve era stato ...Scendendo in campo contro l'Inter nella semifinale di andata della Coppa Italia, Gianluigi Buffon ha tagliato un altro traguardo della sua incredibile carriera: la presenza numero 1.100 in match uffic ...