Inter-Juventus | pullman dei nerazzurri circondato dai tifosi | il mega assembramento fuori da San Siro – Video

Oltre mille tifosi dell'Inter si sono radunati all'esterno dello stadio San Siro a Milano per incitare la squadra nerazzurra impegnata contro la Juventus nella semifinale d'andata della Coppa Italia. I due pullman dell'Inter sono stati accolti da due ali di folla con bandiere e fumogeni. Una situazione in cui diventa difficile rispettare il distanziamento sociale in questo periodo di pandemia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

