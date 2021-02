Inter-Juventus 1-2, Pirlo si prende la rivincita ma è solo il primo round (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo la brutta batosta subita in campionato, la Juventus torna a San Siro con un altro atteggiamento e riesce a superare l’Inter in rimonta nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il 2-1 è una piccola rivincita per Andrea Pirlo e i bianconeri sull’amico e mentore Antonio Conte, ma si tratta solo del primo round di una doppia sfida ancora da giocare per metà. La Juve parte molto bene mantenendo il pallino del gioco e soprattutto pressando molto bene l’Inter. Dopo le grandi difficoltà in campionato nel contenerlo, Pirlo decide di schermare Brozovic con Kulusveski, il quale difatti rimane attaccato al croato per 90?, impedendogli giocate pulite. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, a giugno assalto al "Made in ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo la brutta batosta subita in campionato, latorna a San Siro con un altro atteggiamento e riesce a superare l’in rimonta nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il 2-1 è una piccolaper Andreae i bianconeri sull’amico e mentore Antonio Conte, ma si trattadeldi una doppia sfida ancora da giocare per metà. La Juve parte molto bene mantenendo il pallino del gioco e soprattutto pressando molto bene l’. Dopo le grandi difficoltà in campionato nel contenerlo,decide di schermare Brozovic con Kulusveski, il quale difatti rimane attaccato al croato per 90?, impedendogli giocate pulite. LEGGI ANCHE: Calciomercato, a giugno assalto al "Made in ...

