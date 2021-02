Inter-Juventus 1-2, Pirlo imbriglia Conte (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Juventus di Pirlo è uscita vittoriosa da San Siro riuscendo ad aggiudicarsi il primo round nella sfida all’Inter di Antonio Conte. La squadra sta continuando il proprio percorso di crescita riuscendo a gestire i vari momenti della gara. LEGGI ANCHE: Juventus, regina del mercato invernale: in Italia ha speso più di tutte Una squadra che con il passare del tempo sta diventando sempre più conscia delle proprie potenzialità e che sembra seguire i dettami tattici e le richieste di Pirlo. Quella di ieri è stata una vittoria di squadra, tutti i singoli si sono sacrificati per l’obbiettivo della vittoria: Kulusevski e McKennie ad esempio hanno rinunciato alle loro incursioni in attacco per aiutare i compagni nella fase di pressing e di uscita ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ladiè uscita vittoriosa da San Siro riuscendo ad aggiudicarsi il primo round nella sfida all’di Antonio. La squadra sta continuando il proprio percorso di crescita riuscendo a gestire i vari momenti della gara. LEGGI ANCHE:, regina del mercato invernale: in Italia ha speso più di tutte Una squadra che con il passare del tempo sta diventando sempre più conscia delle proprie potenzialità e che sembra seguire i dettami tattici e le richieste di. Quella di ieri è stata una vittoria di squadra, tutti i singoli si sono sacrificati per l’obbiettivo della vittoria: Kulusevski e McKennie ad esempio hanno rinunciato alle loro incursioni in attacco per aiutare i compagni nella fase di pressing e di uscita ...

