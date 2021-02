Infortunio Van Dijk: allenamento speciale per il difensore del Liverpool – VIDEO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Virgil Van Dijk sta lavorando per recuperare al più presto dal grave Infortunio nello scontro con Pickford: il suo allenamento – VIDEO Virgil Van Dijk ha accusato un grave Infortunio del derby contro l’Everton ad inizio stagione. Il difensore del Liverpool, finalista al Pallone d’Oro nella stagione 2018/2019, è fuori dunque dall’ottobre 2020. Sui suoi canali social, il difensore olandese mostra l’allenamento speciale per ritornare in forma dopo il grave stop: Klopp attende il suo leader difensivo per un Liverpool che ha fatto un po’ fatica. pic.twitter.com/J8daTBT9Ap — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) February 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Virgil Vansta lavorando per recuperare al più presto dal gravenello scontro con Pickford: il suoVirgil Vanha accusato un gravedel derby contro l’Everton ad inizio stagione. Ildel, finalista al Pallone d’Oro nella stagione 2018/2019, è fuori dunque dall’ottobre 2020. Sui suoi canali social, ilolandese mostra l’per ritornare in forma dopo il grave stop: Klopp attende il suo leader difensivo per unche ha fatto un po’ fatica. pic.twitter.com/J8daTBT9Ap — Virgil van(@Virgilv) February 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com

