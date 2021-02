Il video-messaggio di Sofia Goggia dopo la caduta | “Carico emotivo pesante È tosta | ma bisogna andare avanti”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Oggi mi sono svegliata serena e contenta di ripartire. Ci rivediamo presto sulla neve e sugli sci”. A pochi giorni dallache le è costata i Mondiali di Cortina d’Ampezzo,, pubblica unsu Facebook e si dice “serena”, ringraziando tutti per i messaggi ricevuti. L’azzurra è tornata a casa a Bergamole prime cure a Milano: “Quando l’altro giorno stavo rientrando su Milano in elicottero, al pensiero che non sarò al cancelletto di partenza ai Mondiali per rappresentare la mia nazione, è– prosegue– Però. Alla fine è tra virgolette “solo” un osso, la guarigione avverrà in maniera perfetta”. Poi conclude: “Tiferò le mie compagne dal ...

