Il Giornale | Gattuso è diretto e genuino ma non provocatorio | Gasperini tende alla polemica maliziosa

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Stasera, al Maradona, Napoli e Atalanta si sfideranno nella semifinale di Coppa Italia. Iltraccia un profilo dei due allenatori.non hanno peli sulla lingua, ma mentre il tecnico del Napoli è “”, quello dell’Atalanta èe un po’ malizioso. “Fattore G. G come, ma anche come. Due allenatori, quelli di Napoli e Atalanta, senza peli sulla lingua. Non usano la diplomazia né giri di parole, tanto che le loro esternazioni non sono mai banali. Uno, Rino, èma non; l’altro, Gasp,invecee spesso mette un pizzico di malizia nelle sue ...

...che al Napoli è tutto a posto' Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni difende la posizione del suoin merito alle rivelazioni sulla telefonata di De Laurentiis a Benitez per il dopoLo sfogo di? Di Rino ho la massima stima, non conosco la situazione ma so che in questi casi le vittorie aggiustano tutto. Ma non saremo noi ad aiutarlo...'. Ad aiutarlo dovrà quindi essere ...Zazzaroni: Adl disse "mando via tutti, Gattuso e anche Giuntoli", ora scopriamo che era uno scherzo e nel Napoli è tutto a posto ...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato sulle pagine del quotidiano il tweet di ieri di Aurelio De Laurentiis, nel quale il presidente ha definito “fake” le voci su un immine ...