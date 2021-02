Il fratello di Dayane Mello morto in un drammatico incidente, rivelati i dettagli (Foto) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolto tutti e un attimo dopo tutti hanno cercato di capire come fosse morto il giovane Lucas. Un incidente stradale, un drammatico incidente in auto, sarebbe questa la causa della morte del fratello di Dayane Mello. A riportarlo è un quotidiano brasiliano: Globo. I dettagli della tragica scomparsa non erano stati resi noti, almeno non prima che Dayane fosse avvisata dal fratello Juliano. La modella è uscita dalla Casa avvisata che si trattava di motivi familiari, ha potuto parlare a lungo con il fratello Juliano e con uno psicologo. Possiamo solo immaginare quanto sia stato sconvolgente per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La notizia della morte deldiha sconvolto tutti e un attimo dopo tutti hanno cercato di capire come fosseil giovane Lucas. Unstradale, unin auto, sarebbe questa la causa della morte deldi. A riportarlo è un quotidiano brasiliano: Globo. Idella tragica scomparsa non erano stati resi noti, almeno non prima chefosse avvisata dalJuliano. La modella è uscita dalla Casa avvisata che si trattava di motivi familiari, ha potuto parlare a lungo con ilJuliano e con uno psicologo. Possiamo solo immaginare quanto sia stato sconvolgente per ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - trash_italiano : Mi dispiace per Dayane e per la perdita di suo fratello Lucas, di soli 27 anni ?? Spero che il #GFVIP abbia l'accor… - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - AduaBella : RT @GrandeFratello: La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - Pt20__ : RT @GrandeFratello: La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP -