Grosjean ritorna | ' Farò l' IndyCar | ma per i miei figli non correrò sugli ovali'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'amore per le corse è sempre rimasto vivo in lui, anche se in Bahrain Romainha visto la morte in faccia, tra le fiamme. E nonostante le ustioni e un tendine della mano danneggiato nell'...

Ultime Notizie dalla rete : Grosjean ritorna

La Gazzetta dello Sport

t Dal casco all'Hans, i sistemi di sicurezza 'Mano sinistra quasi a posto' " 'L'offerta del team Dale Coyne - racconta ancora- è arrivata un paio di settimane prima del GP di Imola (che si ...Romainancora su quanto successo un mesetto fa in Bahrain, quando ha tenuto tutto il mondo della Formula 1 con il fiato sospeso dopo uno degli incidenti più brutti negli ultimi anni . Il ...Conclusa la sua esperienza in Formula 1, Romain Grosjean nel 2021 debutterà in IndyCar con la Dale Coyne Racing ...Romain correrà per Dale Coyle Racing, in una stagione che sarà di presa di contatto con il campionato. L'offerta di un campionato completo è stata rivista, escludendo i Superspeedways dopo l'incidente ...