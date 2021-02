Gravina | doveva raccogliere i soldi giocati nelle slot | ma li rubava | sequestrati beni a imprenditore

CapaGira : RT @LaGazzettaWeb: Gravina in Puglia (Ba), doveva raccogliere i soldi giocati nelle slot, ma li rubava: sequestrati beni a imprenditore htt… - LaGazzettaWeb : Gravina in Puglia (Ba), doveva raccogliere i soldi giocati nelle slot, ma li rubava: sequestrati beni a imprenditore - IlfuEelst : @MilanForever81 @Robvenneri @Pressing_real @FrancescoOrdine Franco li ha messi a bada,unico appunto quando hanno ci… - joncremona : @SimoneCristao Domani Gravina e Rizzoli lancieranno un indagine su questa partita....rizzoli dira che il pallone do… - Juventina962 : Giorni fa Gravina aveva espressamente detto che entro febbraio si doveva saldare tutto, magicamente ci sono state l… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina doveva

La Gazzetta del Mezzogiorno

Un imprenditore diin Puglia (Ba) che aveva il compito di raccogliere le somme giocate e contenute nelle gettoniere delle slot machine aveva accumulato ben 71mila euro appropriandosi di quel denaro pubblico. Nei ...Stangata nonessere e non è stata, ma ora sulla lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante il ... le parole del presidente della Figc Gabrieleal termine del consiglio federale. '...Si appropriava illecitamente del denaro, approfittando dell’incarico di pubblico servizio di raccolta delle somme giocate e contenute nelle gettoniere di ...Si sarebbe appropriato di circa 71 mila euro di somme giocate in videolottery e newslot che aveva il compito di raccogliere dalle gettoniere per poi versarle nelle casse dello Stato. (ANSA) ...