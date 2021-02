Governo: Lapo Elkann, 'Draghi è il migliore, Italia ora ha occasione unica' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Auspicavo l'arrivo di Draghi da tempi non sospetti. Ha gia salvato l'Europa e ora l'Italia ha una occasione unica perché è il migliore. Occorre Unità e tutti dobbiamo fare il tifo per lui perché da luce e speranza al nostro Paese. Forza Presidente, siamo con Lei. #SuperMario". Così Lapo Elkann su Twitter commenta l'incarico affidato a Mario Draghi dal Presidente della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Auspicavo l'arrivo dida tempi non sospetti. Ha gia salvato l'Europa e ora l'ha unaperché è il. Occorre Unità e tutti dobbiamo fare il tifo per lui perché da luce e speranza al nostro Paese. Forza Presidente, siamo con Lei. #SuperMario". Cosìsu Twitter commenta l'incarico affidato a Mariodal Presidente della Repubblica.

