Esercenti obbligati alla lotteria degli scontrini? Download locandina

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Glisonopartecipazione? I commercianti di tutta Italia, da lunedì 1 febbraio, si sono confrontati con molti clienti desiderosi di partecipare all’iniziativa. Di contro, non proprio tutti i negozianti si sono detti disponibili al programma di Stato per favorire i pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. Meglio dunque chiarire se ci sia o meno libertà di scelta per coloro che non intendono aderire. Va subito detto che non c’è obbligo di partecipazioneper gli. L’omissione della trasmissione dello scontrino per via telematica non è sanzionata. C’era stata anche l’ipotesi di ...