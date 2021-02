Covid | Papa Francesco ha ricevuto la seconda dose del vaccino

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, secondo quanto si apprende da fonti vaticane, haladelanti-. Come stabilito, a tre settimane dalla prima, che avevalo scorso 13 gennaio, oggiè tornato nell’ambulatorio allestito all’Aula Paolo VI per completare il processo di immunizzazione dal virus. SportFace.

Papa Francesco è stata somministrata la seconda dose del vaccino anti-Covid. La prima dose del vaccino Pfizer era stata inoculata a Francesco il 13 gennaio e 21 giorni dopo, a quanto si apprende in Vaticano, ha ricevuto oggi la seconda dose del vaccino anti-Covid 19, secondo quanto riferito da fonti vaticane.