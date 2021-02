Covid, il primo caso di variante sudafricana in Italia: positivo un uomo rientrato dall'Africa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il primo caso di variante sudAfricana in Italia . 'È in corso di valutazione presso l'Ospedale di Varese dell'Asst Sette Laghi il primo caso di variante sudAfricana di Sars - Cov - 2, ad oggi, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ildiin. 'È in corso di valutazione presso l'Ospedale di Varese dell'Asst Sette Laghi ildidi Sars - Cov - 2, ad oggi, ...

AntoVitiello : #Milan, primo allenamento con la squadra per #Calhanoglu post Covid, domani esami per #Kjaer e #Diaz - Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - fanpage : Isolato il primo caso di #variantesudafricana in Italia - HankHC91 : RT @FinestreArte: Una struttura sviluppata in verticale, con i palchetti che rispettano le regole del distanziamento fisico, per creare il… - AltraMantova : #COVID19 , anche a #Mantova c'è la #varianteinglese con primo caso 'non importato'. A confermarlo indagine Ats Val… -