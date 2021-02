Covid | 13 189 contagi e 477 morti Tasso di positività al 4 | 7%

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.189 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 279.307 tamponi (molecolari e antigenici rapidi) per un tasso di positività del 4,7% in salita rispetto al 3,9% di ieri. I decessi sono stati 477. Ieri i nuovi contagi erano stati 9.660, per 244.429 tamponi, 499 i morti. Nelle ultime ventiquattro ore le terapie intensive occupate per coronavirus in Italia sono passate da 2.214 a 2.145, il decremento è quindi di 69 unità. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.