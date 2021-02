Champions, Real Madrid senza un big contro l’Atalanta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nuovo infortunio per Eden Hazard che pare destinato a saltare la partita di Champions tra Atalanta e Real Madrid. Per il belga un calvario senza fine Nuovo infortunio muscolare per il giocatore del Real Madrid, Eden Hazard, che probabilmente gli farà saltare l’andata degli ottavi di Champions con l’Atalanta. Ad annunciarlo è il giornalista spagnolo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nuovo infortunio per Eden Hazard che pare destinato a saltare la partita ditra Atalanta e. Per il belga un calvariofine Nuovo infortunio muscolare per il giocatore del, Eden Hazard, che probabilmente gli farà saltare l’andata degli ottavi dicon. Ad annunciarlo è il giornalista spagnolo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : La FJGC apre un'inchiesta sulla rissa a base di insulti tra #Ibra e #Lukaku e aspetta, con calma, le carte dell'UEF… - serieAnews_com : ?? Ancora un infortunio per #Hazard, il belga del #RealMadrid dovrà stare fermo 3-4 settimane: a rischio l'andata di… - juperikizi : visto che fra 13 giorni torna l Champions,faccio i miei pronostici per queste partite di andata: Lipsia-Liverpool O… - ElTanoFlaco : @Echoes41502167 @ilPorrinista A 19 capitano dell'ajax umiliando noi e il real in Champions con finale sfiorata, pro… - dedaIux : Renzi è talmente intossicato dalla real politik che dimentica un fattore essenziale: il successo del politico si mi… -