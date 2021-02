Cartabia, Cottarelli, Giovannini & C. Ecco chi spera in un posto al sole. Via al totoministri per il nuovo Esecutivo Draghi. In corsa anche Panetta al Mef e la Capua alla Salute (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E Draghi sia. Nonostante lo stile dell’attuale inquilino del Quirinale sia sicuramente di stampo notarile più che interventista, soprattutto se paragonato ai suoi predecessori, stavolta non ha potuto che prendere atto che l’esplorazione affidata al presidente della camera Roberto Fico venerdì scorso, dopo le consultazioni, è fallita. E prendere in mano la situazione per dare vita ad un Governo di alto profilo, unica alternativa al voto, affidato a Mario Draghi, convocato oggi al Quirinale alle 12 e a cui conta di conferire al più presto un incarico di Governo“che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili”. L’ex presidente della Banca centrale europea, tra le personalità italiane più apprezzate a livello internazionale, nonostante durante il suo mandato a Francoforte non siano mancati momenti di tensione con diversi leader ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Esia. Nonostante lo stile dell’attuale inquilino del Quirinale sia sicuramente di stampo notarile più che interventista, soprattutto se paragonato ai suoi predecessori, stavolta non ha potuto che prendere atto che l’esplorazione affidata al presidente della camera Roberto Fico venerdì scorso, dopo le consultazioni, è fallita. E prendere in mano la situazione per dare vita ad un Governo di alto profilo, unica alternativa al voto, affidato a Mario, convocato oggi al Quirinale alle 12 e a cui conta di conferire al più presto un incarico di Governo“che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili”. L’ex presidente della Banca centrale europea, tra le personalità italiane più apprezzate a livello internazionale, nonostante durante il suo mandato a Francoforte non siano mancati momenti di tensione con diversi leader ...

ilriformista : L'intervista di @aldotorchiaro a @BentivogliMarco: “Draghi, Cartabia e Cottarelli ci possono salvare, no al… - you_trend : ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 Il 51% degli italiani ritiene #Conte e #Draghi adeguati per guidare un nu… - TIZIANAPOESIA : previsione chissà se ci azzecco : economia: Cottarelli esteri:Bonino giustizia :Cartabia agricoltura : Bellanova (h… - Noovyis : (Cartabia, Cottarelli, Giovannini & C. Ecco chi spera in un posto al sole. Via al totoministri per il nuovo Esecuti… - DANIELE44717612 : @Quirinale Consiglio COTTARELLI oppure Panetta all' ECONOMIA, Sileri o Bertolaso alla Sanità, GABRIELLI all'Inter… -