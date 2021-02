“Carlotta al GF perché raccomandata dalla Marcuzzi”, Alessia sbotta: “Follia, racconta ste buffonate?” (FOTO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Carlotta Dell’Isola raccomandata da Alessia Marcuzzi? L’accusa Tra polemiche e lamentele, alla fine Carlotta Dell’Isola è rimasta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 per circa un mese e mezzo. E in questo arco di tempo Sofia Calesso, anch’essa ex partecipante di Temptation Island, si è scagliata diverse volte contro la gieffina romana dicendo chiaramente che è entrata nel reality show di Canale 5 perché è raccomandata. “Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti nn ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 febbraio 2021)Dell’Isolada? L’accusa Tra polemiche e lamentele, alla fineDell’Isola è rimasta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 per circa un mese e mezzo. E in questo arco di tempo Sofia Calesso, anch’essa ex partecipante di Temptation Island, si è scagliata diverse volte contro la gieffina romana dicendo chiaramente che è entrata nel reality show di Canale 5. “conoscevaancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addiritturadovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti nn ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio ...

lapinella : Io che raccomando Carlotta? Ma la follia????? Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto… - SebaNay : Ah un'altra cosa, settimane fa Dayane è stata una, delle tante, motivazioni di litigio tra Stefania e Tommaso.. Per… - JustMeSaraaaaa : @Cla_TeamMaite scusate eh, ma dayane con s0nia, carlotta, cecilia ecc.. ceh nessuno le ha mai detto nulla, Rosi è s… - DomenicoChiaro2 : @GF_Opinionist Perché insopportabili? Ma una persona è libera di essere quello che è? Di ridere sguaiatamente? Ride… - Debora27427391 : @GrandeFratello Non ho capito perchè a Giulia non l'ha fatta uscire dopo di MariaTeresa se aveva alta anche lei la… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta perché Carlotta Dell'Isola raccomandata? Verità dell'ex GF Vip e la presunta bestemmia di Nello

Carlotta ha poi concluso parlando della bestemmia e della prima notte insieme a Nello: Bestemmia? ... Perché? Fino alle sette eravamo in cucina a parlare. Siamo crollati, abbiamo pensato a tutto tranne ...

Messina: approvato il bilancio di previsione

...e di questa Amministrazione è stato approvato in data odierna " dichiara il Vicesindaco Carlotta ... solo perché in merito alla misura PMI CARD ho riferito che nel 2020 la determina di impegno spesa poc ...

Guendalina Tavassi, ecco perchè ho fatto i video Gossip News ha poi concluso parlando della bestemmia e della prima notte insieme a Nello: Bestemmia? ...? Fino alle sette eravamo in cucina a parlare. Siamo crollati, abbiamo pensato a tutto tranne ......e di questa Amministrazione è stato approvato in data odierna " dichiara il Vicesindaco... soloin merito alla misura PMI CARD ho riferito che nel 2020 la determina di impegno spesa poc ...